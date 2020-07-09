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2020年7月9日星期四
戰神伊巴謙完勝C朗 傳射居功領AC挫祖雲 暗示季後掛靴
廠兵10人應戰和李城 華迪未被判罰 阿迪達批執法不公
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日研放寬東奧選手入境限制
九州暴雨淹拳館 擬眾籌維修 日東奧拳擊新星停練清理
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【明報專訊】（請看附圖）
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