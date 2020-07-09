廠兵10人應戰和李城 華迪未被判罰 阿迪達批執法不公

尼基迪亞於71分鐘上陣，即舉腳過高踩中客軍守衛占士祖斯甸。球證卡雲拿基只出示黃牌，但視像裁判（VAR）指示他到場邊看事發經過，4分鐘後改判紅牌。早段由奧巴美揚建功的阿仙奴，完場前6分鐘遭華迪扳平，賽和1：1後三連勝告終。車路士則作客3：2險勝水晶宮後，以1分優勢壓過李城，升上第3。

阿迪達承認爭奪歐戰席位機會渺茫，亦同意尼基迪亞被逐的決定，但稱華迪在上半場，曾鞋底印中梅斯達菲臉部卻未被判罰，質疑雙重標準：「我不理解這準則，若要覆核，應覆核所有類似爭議。」尼基迪亞被逐是英球壇實施VAR近兩季以來，第3次有球證到場邊觀看重播並改判。

迪亞與球迷衝突罰停4場

另一倫敦球會熱刺明晨作客近8場得1分的般尼茅夫，料可繼續進逼前六。惟3月足總盃與球迷衝突的中場艾歷迪亞，昨遭英足總判罰停賽4場。球隊亦受內訌傳聞拖累，《泰晤士報》指前鋒孫興慜與門將洛里斯的衝突在更衣室有後續，亞馬遜紀錄片團隊更拍下過程，預計在數月內公開。而作客阿士東維拉的曼聯，領隊蘇斯克查明言「己隊有7個中堅」，否認在後防中路作收購。