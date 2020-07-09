戰神伊巴謙完勝C朗 傳射居功領AC挫祖雲 暗示季後掛靴

祖雲達斯原本下半場先由拉比奧特及C朗入球領先，但邦路斯在62分鐘禁區手球。倒戈的伊巴謙主射，敵軍門將施捷斯尼捉錯路令比賽轉向。伊巴謙4分鐘後再助攻基斯爾，拉菲爾利亞奧1分鐘後亦篤射破網。AC米蘭於5分鐘內反超前3：2，最後由列比錫埋齋，復賽續保不敗，亦是近3年半共12次交手中首次勝出。

5分鐘助取3球 豪言勝任球員教練會長

38歲的伊巴謙莫域今年初加盟，隨即助紅黑軍團止跌回升，復賽後更連殺祖雲達斯及拉素。他也繼續信心爆棚：「我在球隊的職能包括會長和教練，但他們只給我足球員人工。如果我季初加盟，應該可以爭標。」

伊巴謙早前被指與管理層鬧翻，季尾或不獲續約。不過，有傳下季勢掌帥的蘭歷克有意挽留他。相隔3個月，他再回應未來打算，疫情似乎令計劃有變：「還有1個月，之後的事非我們所能控制。我很高興可以落場，只是也為球迷感到抱歉，可能這是他們從直播看我比賽的最後機會。這是什麼意思？咬文嚼字吧。我想說如果聖西路今晚座無虛席，應該會相當歡樂。」教練皮奧利及技術總監馬甸尼亦避談去向。

拉素反負 柏特歷咬對手被逐

祖雲達斯雖落敗，但仍與次席的拉素保持7分差距。拉素昨晨作客1：2反負萊切，後衛柏特歷加巴朗更在補時，咬主隊的古利奧當拿迪上臂被逐。教練施蒙尼恩沙基承認傷兵問題令戰績下滑，下半場冒險派剛傷癒的米連高域沙域及雷斯菲臘比，亦未能收拾殘局，宣告爭標失敗。他稱：「我們的夢想會繼續，盡快取得下季歐聯資格，這是我們的唯一目標。」拉素在未來7仗只需多取5分，仍會篤定前四衝線。

國際米蘭則要8場取9分確定歐聯資格，他們同樣因為復賽後狀態一般，爭標幾近不可能，明晨作客維羅納前，同樣有中場尼高路巴列拿加入十字軍。

（意甲消息）