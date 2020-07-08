美職變陣開鑼 碧咸重啟班主夢 國際邁阿密疫下打頭陣 求破球星安老院之名

奧蘭多城vs.國際邁亞密 明早08：00開賽

美職常規賽3月停擺前，首季參戰的國際邁阿密兩連敗，但矚目程度在各隊中名列前茅。這支球壇新貴由碧咸主導成立，並有日本軟銀集團創辦人兼阿里巴巴前投資者孫正義等富商合資，商業效益亦先聲奪人，球衣的胸口贊助商為卡塔爾航空，贊助費達1.8億鎊（約17.5億港元），較當年贊助巴塞隆拿的1.25億鎊更高。

與孫正義等合資圓班主夢

國際邁阿密的起點，要追溯至碧咸在2007年由皇馬轉投加盟洛杉磯銀河。作為首個加盟美職的歐洲超級球星，除為了他而打破「工資帽」限制，合約亦有特別條款，特准碧咸用2500萬美元（約1.9億港元）購入美職會籍。他在2013年掛靴後不久傳出計劃成立新球隊，終在翌年啟動條款，踏出班主夢的第一步。

新球隊籌組多時，前年正式命名為國際邁阿密，落實今季參戰。碧咸亦野心勃勃，曾言斟介基沙文、蘇亞雷斯等當打球星，或有望打破美職「歐洲球星安老院」的形象。現實卻是季前轉會窗關閉，曾出現在新聞的球星不見蹤影，最響亮的只是由蒙特雷羅致墨西哥國腳魯多科比沙路、去年入選美職全明星賽的中堅李安度皮利斯，以及兩年前曾戰世界盃的巴拿馬隊隊長中堅路文托利斯。

建軍一波三折

商標涉侵權 主場配套環評肥佬

國際邁阿密又被意甲勁旅國際米蘭指控商標侵權，美國專利商標局今年2月判國米勝訴，或迫使國際邁阿密改名，預料今年底作最終裁決。此外，碧咸銳意將邁阿密打造成足球城市，斥資10億美元（約78億港元）打造齊集辦公室、酒店等的主場館建築群，預計2022年啟用；但有關選址先因重金屬污染，在市政府的環評報告「肥佬」，展開工程後又遇疫情，上月才重新動工。