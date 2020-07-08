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2020年7月8日星期三
足總職位撥款勢削285萬 新五年計劃曝光 促增收入免依賴公帑
大埔失區隊授權 球會缺席會議 區議員批避監察
百慕達奧運選手促禁華辦鑽石聯賽
熱刺挫愛華頓 洛里斯推撞孫興慜稱無不和
韋根擬就扣分處罰上訴 欖球隊班主或做「白武士」
巴塞打吡迎愛奴 美斯佔隊史逾百年一成入球
NFL新星逾35億續約10年破紀錄
籃球銀牌8‧30開鑼 甲一賽期懸而未決
體壇快訊：陳恩能稱需時處理旁述風波
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11職球員染疫 FC達拉斯退賽
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【明報專訊】（請看附圖）
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