足總職位撥款勢削285萬 新五年計劃曝光 促增收入免依賴公帑

足總上月底向民政局足球專責小組遞交新「五年策略計劃」，經當局體育委員會通過後，只欠民政局審批就可獲撥款，立法會下周一民政事務委員會將討論足總這份策略計劃。民政局在2019/20年度，為足總26個職位預留約1845萬元撥款，包括行政工作及足球發展，但局方足球專責小組在文件表示，《審計報告》揭示足總內部管治欠佳，管理層須承擔管治缺失責任，民政局接納專責小組建議，削減高層管理人員薪酬水平，由2020/21年起未來3季，資助職位撥款將減少至1560萬元，並要求足總每半年向當局提交報告。

設獨立機構營運港超有保留

足總計劃書訂下7個策略目標，包括「香港2034計劃」、推動港足持續進步及有穩定參賽球隊的職業聯賽等，包括設立「超級青年聯賽」。不過，小組對港超「設立獨立營運的聯賽機構的目標」有所保留，質疑該機構未來5年在財務上是否可行。文件其餘建議均與早前公眾諮詢提出的內容相似，如建議港超由2023年起改年度制與亞洲賽接軌。

9月須提交行動計劃保資助

至於上一份「五年計劃」，足總33項表現指標有23項達標，但專責小組指部分事項仍需改善，如敦促足總加強爭取商業收入，建議考慮利用民政局「盛事基金」舉辦大型表演賽，以增收入及推廣宣傳，避免依賴公帑資助。

此外，小組再敦促足總認真看待港足排名未能改善的情况，亦對港超聯入場人數偏低表示擔憂。

（港足消息）