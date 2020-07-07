東方李志堅反對設超援 憂削本地球員機會 聯賽兩極化

香港足球總會上周二與港超隊開會，就來季港超外援名額由「註六出四」增至「註六出五」，增加曾在世界排名前50聯賽最少一季、或入選世界排名前50國家隊兼上陣的「超級外援」，最終6票贊成、1票反對，建議提交董事局再審議。當日東方及愉園未派代表出席，李志堅昨稱，東方一直不支持這建議，擔心影響本地球員出場機會，其次亞洲球會賽事外援名額為「3+1」（3名外援及1名亞援），質疑此舉難接軌亞洲賽。

東方開操備戰下月底復賽

李志堅提及，南華及傑志多年前在外援「註六出四」下，也羅致過畢特及科蘭等球星來港，質疑何以要再增外援名額：「無疑這是會有效果的，但是否值得因而剝削本地球員出場機會？若果通過，希望董事會詳細解釋理據。大家常說香港有很多入籍兵，事實是他們在港住滿7年，法例容許這樣做。」他續道，尊重足總決定，若最終有「超援」，東方為爭標別無選擇，會考慮羅致符合條件的球員，但擔心此舉導致聯賽兩極化：「有錢球隊多一個外援，欠財力的中下游球隊就可能少一個外援，這是否公平競技？」

東方29人大軍昨在將軍澳足球訓練中心復操，4名新球員悉數亮相，包括前香港足球先生費蘭度、鄭子森、亞歷斯祖，以及由和富大埔來投的唐道碧，借出的劉學銘及鄭璟昊亦已歸隊。由傑志轉投宿敵東方，費蘭度稱轉會為求變，「足球有時就是會有改變，當我在傑志約滿後，認為是時候尋新挑戰。」李志堅透露，33歲的費蘭度簽約兩年，盼對方今年內可註冊成本地球員，雖未知新球員能否參加復賽，但他指球隊有足夠兵源。

新兵費蘭度爭年內以本地球員註冊

東方有7名球員約滿離隊，包括一直跟隨李志堅落班的「堅家軍」馮慶燁，對於首次分道揚鑣，堅sir慨嘆是傷感事情，指在球會預算和顧及簽約多年的球員，僅簽約一年的燁仔也在考慮出場機會，權衡下有此決定：「我希望他在新球會有更多發揮和機會，這未嘗不是好事。」