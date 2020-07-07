意盃交手打少個僅出局 A米回勇誓退祖雲

AC米蘭在復賽後狀態回升，上場更作客大勝拉素，明晨有力再殺退另一爭標分子祖雲達斯，報回意大利盃4強出局之仇。

AC米蘭上月在復賽頭炮的意大利盃4強次回合，即使有前鋒伊巴謙莫域未傷癒，列比錫早段領紅，仍作客0：0打和祖雲達斯，僅因作客入球優惠被淘汰，緊接4場意甲則錄得3勝1和。中場查漢奴古傷勢亦不嚴重，是役或續可披甲。另一中場盧卡斯柏基達認為有力一戰：「我們在意盃踢少一人，但也發揮不錯，現在伊巴謙回來了，我們相當有信心。」

艾歷尼：缺固定班底難爭標

不過，祖雲達斯的走勢同樣凌厲，意甲4連勝後已領前拉素7分，前帥艾歷尼認為祖雲仍會是未來幾年大熱，而AC拍馬也追不上：「米蘭需要一個持續而長遠的計劃，每季球員大出大入並不會成長。」客軍是役有保羅戴巴拿及馬菲斯迪歷特停賽，加上5將繼續養傷，面臨失分壓力，亦令同日作客萊切的拉素有追近機會。

至於第3的國際米蘭，昨雖憑盧卡古攻入個人本季第20球，領先半場，但終在主場意外地反負予大部分時間10人應戰的博洛尼亞，主帥干地便警告全隊「都要在今季餘下賽事證明自己能在國米立足」。

另外，布雷西亞昨2：0挫維羅納，中止聯賽14場不勝並脫離榜尾。有報道指前鋒巴洛迪利未被解約，更數月來首次與隊友練波。