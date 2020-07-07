為霍士評述F1講「武漢肺炎」 廣東話聲道遭中斷 Now TV投訴陳恩能言論歧視誤導

賽事點播一度下架 恢復後只供英語評述

本地著名體育評述員陳恩能，前晚於FOX Sports旁述F1復賽後首場賽事的奧地利站時，曾以「武漢肺炎」形容新冠病毒肺炎，而比賽完結後的車手訪問及頒獎時段，更疑被提早「cut咪」，據悉是因為相關言論接獲投訴。

兩台評述員稱沒新指引

電盈隨後發聲明，對於陳在直播過程中所作出的若干言論深表憤怒及遺憾，認為其言論極不恰當兼帶有歧視及誤導成分，有關言論不代表該台立場，並已向製作節目的FOX Sports表達不滿。Now TV昨一度將F1點播項目下架，重新上架後亦只供英語旁述，不設廣東話聲道。

陳恩能今季亦有在Now TV作英超及意甲評述，他回覆本報查詢時稱「謝謝關心」，暫不就事件回應。他在個人社交網專頁發文，指直播時未知被「cut咪」。有多名任職Now TV或FOX Sports的評述員均表示，事發後沒就此事收到公司通知或談及任何新指引。

F1奧地利站終由平治車手保達斯勝出，但焦點落在其隊友咸美頓，繼去年巴西站後再與紅牛的艾邦有碰撞。後者直斥咸美頓撞走他，致失去挑戰分站冠軍的機會，平治領隊禾夫則認為賽會判罰咸美頓總時間加5秒是過嚴。另外，越南河內政府宣布，當地可於11月底上演首屆F1越南站。