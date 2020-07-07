廠兵迎李城誓保歐戰希望 續留舊將 拿卡細梅勢談新約

阿仙奴vs.李斯特城

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阿仙奴英超復賽兩連敗，排名一度跌至第10，卻因接連向修咸頓、諾域治及狼隊派蛋，彈升至第7，雖少第4的車路士8分，但已將落後第6的狼隊縮窄至3分，若餘下5輪保持水準，有望至少參戰下季歐霸，賽前阿迪達勒令：「不容許些微出錯，嘗試悉數全勝。」事實是「兵工廠」將連場硬仗，李斯特城後的對手，依次是宿敵熱刺、冠軍利物浦、護級的阿士東維拉及屈福特，阿迪達仍鼓勵道：「數周前，我們與談及下季歐戰的距離甚遠，現在是近了一點。現時目標是爭取打敗李斯特城。我們全隊正在努力。」

阿迪達撐麾下 「肯努力便有回報」

阿迪達的努力還放在「兵工廠」的前景，與後衛大衛雷斯續約1年外，也與新星18歲中場布卡約沙卡及19歲前鋒加比爾馬天尼利簽新約，昨又稱讚尚有兩年約滿的鋒將拿卡錫迪，以及守將梅斯達菲的貢獻，暗示將與兩人在適當時候傾談新約。

阿迪達說：「拿卡錫迪的能力和效率，能為球隊帶來質素，與奧巴美揚無異。梅斯達菲的工作態度、訓練及專注度都是我欣賞的。當然，每個人都會犯錯，但若肯努力，便可有回報。我們的方針是改善所有球員，首要的是令他們覺得被信任。」

而縱使財力不足，阿仙奴近日仍傳出爭購紐卡素翼鋒辛特麥斯明、馬德里體育會防中湯馬士柏迪，以及免費簽入前巴黎聖日耳門中堅堤亞高施華。

奧巴美揚華迪鬥射術

李斯特城方面，上仗以3：0大勝水晶宮取得復賽後首捷，箭頭占美華迪更攻入在英超的第100和101球，暫以21球領前射手榜，比次席阿仙奴的奧巴美揚多2球，故兩大射手比併射術亦成此役另一焦點。

（英超消息）