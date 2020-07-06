祖雲雙世代 意甲寫歷史

648次上陣勝馬甸尼

保方靜待更強挑戰

保方今季由巴黎聖日耳門回歸，但主力在盃賽上陣。他上周中獲球會續約至明夏，最少踢至43歲，昨日把關四度撲救，僅一次捉到路下未能阻止比洛迪的12碼，但仍然是賽後焦點之一。事關他連同帕爾馬年代，合共648次在意甲上陣，打破AC米蘭名宿馬甸尼的紀錄。賽後的早上，保方有感而發：「648代表的是一段生命，不是一組數字。這是一對手套，兩條門柱，面對挑戰的生命，但最強的挑戰仍未到來。」

雖然仍有歐聯冠軍夢，但保方近期分享繼續比賽的原因，是看化了勝利：「過去15年，我都將樂趣排除，對勝利的喜悅感受很少。我作為一個老將，卻正釋放一顆年輕的內心，這是我繼續球員生涯的靈丹妙藥。」

托迪簡拿華路看好踢到50歲

雖然續了約，但保方不排除自己熄火，突然掛靴的可能：「自40歲起，做決定考慮的都是以月計，我會監察自己的情况，一直都準備好在失去某些必需的元素時，淡出離開。」

意大利名宿托迪及簡拿華路卻認為，保方的心態可踢到50歲，即使論競賽水平，也可保持多兩、三季。