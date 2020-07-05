曼聯炒般茅 16場不敗 李斯特城三蛋碎晶 下季歐聯資格爭崩頭

曼聯昨晚連續第3場用相同11人正選，是球隊2006年來首次，但在16分鐘後防連環犯錯。哈利馬古尼在底線前被般尼茅夫翼鋒史坦尼斯拿斯「通坑渠」，門將迪基亞亦未能封住近柱而失守。不過，紅魔29分鐘一次組織，由波基斯費南迪斯橫傳，格連活特壓入禁區勁射今季個人第14球。拉舒福特5分鐘後射入12碼，安東尼馬迪爾亦有遠射中楣底彈入網，助曼聯半場反超前3：1。

曼聯逾8年首英超主場入5球

曼聯下半場一度因為艾歷拜利犯手球，由祖舒亞京治主射極刑得手而被追近，但格連活特及波基斯短時間內各入一球，最終自2011年12月起，首次在奧脫福的主場英超賽事單場攻入5球，大勝5：2。

華迪梅開二度 生涯英超入球破百

李斯特城則變陣擊敗水晶宮，突破近期小低潮，續領前曼聯3分。伊恩拿祖罕有伙占美華迪合組雙箭頭，前者開紀錄後，華迪於77分鐘及完場前補時梅開二度，終助「狐狸」主場以3：0大勝。華迪亦攻入個人第101個英超入球，領隊羅渣士認為年青隊員可藉此仗恢復信心。

由於復賽後李城與車路士失分頻頻，令下季歐聯席位再爭崩頭。假如曼城對歐協上訴失敗，第5名球隊亦會獲得資格。即使現時仍有5輪未踢，但曼聯領隊蘇斯克查預告，要鬥到最後一分鐘才知鹿死誰手：「最後一輪會相當重要，有車路士對狼隊，和我們對李斯特城，屆時可能我們其中一隊有3分優勢，但仍不能鬆懈。」名宿史高斯則相信沿用現有陣容，曼聯可殺入前四。至於夏天轉會窗的問題，蘇帥直言相當重要，「需要幾個非常好的決定」，呼應名宿加利尼維利增兵4人的言論。另外，白禮頓作客小勝諾域治1：0，取得護級寶貴3分。