新五年計劃1900萬撥款獲開綠燈 足總高層將減薪

主席貝鈞奇盼盡快招聘懸空職位

足總上期五年計劃在3月底屆滿，新計劃因疫情延遲審批，至上周四獲體育委員會「拍板」，只待民政事務局局長簽署，以及本月13日在立法會民政事務委員會討論。撥款由民政局直接批出，貝鈞奇料立法會會議對撥款影響不大，他亦相信其後程序會順利，因此已開始計劃動用撥款。

新五年計劃下，足總獲得的撥款由過去5年每年最高2500萬元，減至每年1900萬元，以支付員工薪金和開支。貝鈞奇確認行政總裁等多名管理層將減薪：「近來足總在帳目委員會被議員指管治不足，亦提出高層是否要減人工。基層職員薪酬不受影響，但高層的確比市場偏高一點。」《鳳凰計劃》下，足總行政總裁年薪為300萬元，上一份《五年策略計劃》為約200萬元。

足總未來需為每項計劃獨立申請撥款，每年總撥款可高於2500萬元，亦要繼續定期向民政局提交進度報告，但由過往每半年一次，增至3個月一次。立法會民政事務委員會在本月13日開會，屆時亦檢視體育資助計劃及各總會的管治情况。