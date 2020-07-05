「林丹殺手」伍家朗震驚 男單亂局尋機會

港隊一哥伍家朗得悉林丹退役，坦言為此感突然：「其實有點震驚，因他一直說希望出戰東奧，或許是傷病及體力考慮，令他要決定掛拍。」林丹出道20年，伍家朗上月才滿26歲，這個後輩笑言是看「林李大戰」長大，亦受林丹的拼勁與打法影響。自2015年紅館主場一役，伍家朗首戰林丹即取勝，獲封「林丹殺手」，之後4次對碰3勝1負，他稱：「林丹最高峰時，我還是小朋友，現在當然覺得可惜，因為賽場上再沒法對上他，希望他退役後人生更美滿。」

近年國際賽場上「九十後」湧現，世界第8的伍家朗亦是國際賽爭標分子。他稱林丹與李宗偉退役，羽壇將陷入混戰：「男單近年競爭激烈，代表每人都有機會爭上他們昔日的地位，新一代亦會更有動力去爭勝，格局從此不再一樣。」

謝影雪感失落 陳浩源:受對方啟發

港隊混雙主力謝影雪昨出席活動，亦稱林丹掛拍難令人習慣：「始終他陪伴羽毛球運動員以及球迷近20年，大家都習慣比賽有他的身影，以後會感到失落。」另一港將陳浩源早前受訪表示，欲當輪椅羽毛球界的林丹，他在活動中重提林丹在2004年雅典奧運「滑鐵盧」，其後兩奪奧運金牌，令自己亦受啟發。