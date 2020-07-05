林丹退役 時代終結 林李不再 四天王謝幕

「超級丹」林丹昨午在微博突然宣布，結束20年國家隊球手生涯。他撰文寫道，傷病是離開的主因：「整整20年，我也要跟國家隊說再見了，原來說出口真的很難......。體能和傷痛已經不再允許自己和隊友並肩作戰了。有感恩、有不捨、有不甘也有無奈。」東京奧運原定本月揭幕，惟因疫情延至明夏，林丹在東奧落實延期後，仍在成都隨國家隊集訓，但突然決定離開國際賽場。他透露，希望多陪伴家人，也會尋找新「賽場」。太太兼舊隊友謝杏芳隨即表示，「一起走過的20年......還將繼續，我們一起努力」。

20年中國隊生涯 兩奪奧運冠軍

林丹在2008年北京奧運主場奪金，2012年在倫敦奧運衛冕，曾經高踞世界一哥之位，亦五奪世界賽男單冠軍。他在2010年亞運奪金後，集齊奧運、世界賽、亞運、全英賽等大戰冠軍，成為羽毛球壇首名全滿貫得主。惟2016年里約熱內盧奧運男單4強，他敗予宿敵兼「大馬拿督」李宗偉，再於銅牌戰落敗失牌，翌年全運奪金後亦在國際賽無以為繼，現時世界排名已跌至19位，奧運排名更只列26位，不在安全線內，要對抗隊內師弟爭入奧運難度極大。

李宗偉:我們都知這天會來臨

名宿蓋德及陶菲克在2012年起先後退役，李宗偉克服鼻咽癌後在去年6月掛拍，林丹成為羽毛球壇四大天王最後離開的一人，亦令40次「林李大戰」正式成為追憶。比林丹年長一歲的李宗偉，昨日得悉宿敵退出國家隊，以「小虎隊」的《再見》憑歌寄意，形容三缺一已久，又在社交網感觸撰文：「我們都知道這天會來臨，是大家生命裏沉重的時刻。你落幕得如此優雅，在昔日我們引以自豪的對碰，你就如王者一樣。」

棄爭五征奧運 嘆沒人永遠年輕

林丹放棄爭取五征奧運，代表羽毛球壇一個時代的終結。他在告別文最後寫道，「期待熟悉和嶄新的面孔不斷地走上領獎台。沒有人永遠年輕，但總有人年輕着，熱愛着，奮進着」。現時男單世界前十球手，除上屆奧運冠軍、中國隊的諶龍，以及中華台北隊的周天成屬而立之年，世界一哥、日本隊的桃田賢斗，以及港隊一哥伍家朗等8人全屬「二字頭」，料明夏東奧及未來國際賽場掀亂局。