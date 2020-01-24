宜嘉合體 樂做「35+」KOL 疫下拍片娛樂球迷 盧均宜林嘉緯鋪路轉型

文：余瑋

圖：劉竣陶

盧均宜與林嘉緯同於流浪成名，後轉投傑志奪冠無數，上季分別轉投富力R&F及東方龍獅，今季中一度在富力重逢。嘉緯認為對球迷而言，「宜嘉」形影不離，均宜亦笑言他們在球圈難被分開：「即使上季他在東方、我在富力，比賽時我侵犯他領紅牌，又因失誤令他入球，總有話題聯繫一起。」

網絡紅人比比皆是，二人也與時並進，於4月先後在facebook及YouTube開設專頁及頻道，「宜嘉就做」取於二人名字，顧名思義立即行動，至今發布約10段短片，內容走趣味路線，與傑志前隊友王振鵬玩「搭錯線」、父親節出動兩老客串（見上圖）等，最近延伸回到現實，辦活動與球迷一同踢波。均宜說：「我們想拍一些開心片段，鼓勵球迷在疫情之下，做運動之餘也要多些笑。」

落手落腳 處子作花9小時

35歲由零開始，均宜說短片都是低成本製作，設備只有一部手機、一支腳架、一個收音咪，剪片、字幕和改圖等後期製作都靠手機程式，更找來從事設計的太太輔助。自言性格內向的嘉緯則專心演出，笑言雖不算專業，但絕對是誠意之作：「以往賽後常接受訪問，但要我記對白、在鏡頭前營造搞笑效果，都算是大挑戰。」

回想開始時，均宜亦感狼狽：「起初出現很多技術問題，不知如何轉換片段格式，又要背很多對白，結果第一次拍攝了9小時，才完成數分鐘片段，還整理了兩星期才見街。」

因為有「宜嘉就做」，均宜有感疫情期間時光飛逝：「轉眼間又一星期，拍完又要想下星期拍什麼，像是學生交功課。」

冀續拍片 球圈悟應變真理

「宜嘉就做」曾打算疫情過後就完成任務，但眼見反應不錯，單是嘉緯戶外練波已錄得逾1.2萬次收看，改變了二人想法，希望繼續運作。二人的職業生涯將近尾聲，但亦明白在香港球圈需時刻應變，均宜道：「我們經歷過無人睇波、月薪數千元的冰河時期，捱過最低谷，明白有時不是想踢就有得踢，要看市場和老闆等因素，所以要時刻裝備自己。」

（疫境體壇）