日職復賽 確診球員重新出發

酒井高德冀走出恐懼享受足球

日職停擺後至今有4將確診，分別為酒井高德、大阪櫻花門將永石拓海，蘭格歷克及其鯨魚隊友金崎夢生。29歲的酒井高德是首名染疫的日職球員兼前日本國腳，3月底確診後一個月康復，事後他承認深感疫情帶來恐懼：「住院一個月感受到身邊人的重要性，想盡快再會家人。即使康復後，我仍未能釋懷，擔心再受感染而保持警惕，不過得到隊友的鼓勵，推動我變得積極，努力重返球場。」

酒井上季中由德甲回歸日職，即成神戶主力，他稱經長時間隔離，重投訓練非常享受，盼在之後賽事，包括首戰主場對廣島三箭，以表現鼓勵球迷重新享受足球。名古屋的澳洲隊門將蘭格歷克，提及確診時沒病徵，曾擔心會感染家人，不得不立即搬離，他約一周康復出院，不久即復操，盼趕及復賽首戰作客清水心跳披甲，但同樣確診的隊友金崎夢生上陣成疑。

今輪閉門舉行 下周五起准球迷入場

繼日職棒後，日職今日重開，次輪9場聯賽悉數閉門舉行，包括衛冕的橫濱水手作客浦和紅鑽，關西打吡大阪飛腳主場對大阪櫻花，下周五起才會放寬入場人數不多於5000人、或球場入座率50%。居港的前日職後衛井川祐輔稱，今季賽程縮窄至5個月內頻密完成，球隊如何保持球員狀態將是關鍵。基於防疫限每場球證人數，今季餘下日職將暫停使用視像裁判（VAR）。

浦和料錄巨額赤字 網上眾籌反應熱烈

日本爆發疫情後，東京奧運延期一年，東京近日仍有逾百宗確診個案。日職賽會及球會財政亦受重創，今季日職冠軍及各獎項獎金均減半。浦和紅鑽估計今年將錄得10億日圓（約7200萬港元）赤字，上月底網上眾籌冀獲1億日圓支持營運，9日籌得8300萬日圓。北海道札幌岡薩多球員早前亦同意不收取4至9月部分獎金收入，共渡時艱。