廠兵抗狼難現入球騷 轉陣路漫漫 無歐戰焉知非福

狼隊vs.阿仙奴 now621台 明晨00：30直播

距離上次評論阿迪達及阿仙奴其實不太久，寫完隨即全世界強制休戰，說要尋找新意也真不容易。不過手痕順道翻查更遠古的文章，發覺兵工廠吞曼城三蛋這個比數老是常出現，並且某程度皆屬轉捩點。其中連續兩次，促使柏高呼籲雲格引退，果然爺爺個多月後預告下台；另一次乃今季中，阿迪達落實上任前；然後便是球季重啟首仗，間接令兵工廠由default四人防線轉為三中堅陣式。

正如上一篇論兵文所言，只提不敗不提分數實無意義，只提分數不提表現同等膚淺。尤以初任主帥的阿迪達剛接手重建阿仙奴，整體質素亦難跟前五比併，究竟寄望什麼成績才算有改善？近12輪聯賽僅見兩負，喪師白禮頓係真的演出不完善，卻遠未至於一無是處，輸給曼城之役更見阿迪達有力跟師父哥迪奧拿互扭六壬——至少在大衛雷斯送禮前的整個上半場是如此，雙方在壓迫模式、破壓迫、製造空位、填補空位等等不斷出招應變，像下棋般。

左閘任左中堅增靈活性

然而此戰又一次突顯了收起奧斯爾之弊，每逢面對高位壓迫，即大大限制了由後場組織上前的效率。是以南征白禮頓時，陣地戰進攻階段用上三二二三陣式，增加傳球選項和路線，已大致見效，接着鬥聖徒便索性以三四三為基本。有趣的是左中堅一職，無論用哥拉辛拿斯或基蘭泰亞尼，本身都屬左閘，而非正宗中路守將。若謂人手短缺被迫串演，大抵很難叫人信服。真正原因為方便在比賽中隨時變換陣式，因應攻守四個階段，游走於三、四或五人防線之間，確保反攻時夠人呼應、進攻時夠人防範突擊、退守時夠人盯防塞位。

新陣難容傳統十號 奧斯爾失勢

阿迪達愈趨重用進取的高位壓迫，捨棄奧斯爾可以理解，三四三更沒有位置容納他這種傳統十號，周中大炒諾域治亦肯定了阿迪達的選擇。可是目前的三中堅陣，遇上修咸頓那般同樣進取的壓迫特別有效，比利連、布卡約沙卡等翼衛亦有較大空間發揮速度。一旦換上退到中線附近才開始施壓的錫菲聯，立即打了折扣，而狼隊剛好屬同一類型，主要殺著為多變的快速反擊，搞不好阿仙奴的壓迫會被反過來利用。

當然，如上所言，狼隊也無甚強攻板斧，若然阿迪達決定保守一點，減少逼搶和避免攻得太前，很可能形成各有入球本錢而互無入球把握的膠着局面。畢竟話就話今仗乃歐戰席位之爭六分波，兵工廠卻固然尚有足總盃一途，何况以現時的參差人腳和戰術概念，恐怕並非一時三刻執得掂，踢少一年歐洲賽，焉知非福呢。

■蘇柏高球評

球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。