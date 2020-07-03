F1閉門重開 紅牛挑戰平治霸權 奧地利揭幕擁主場優勢 法拉利砍掉重煉失先機

F1自3月澳洲站臨場腰斬後，再取消多最少6站，期間亦經歷維迪季尾離開法拉利等新聞，季初提及的咸美頓去留問題因而明朗（見另文），花生友車迷可專注回賽場。

今次以歐洲賽季的奧地利揭幕，高海拔、長直路配中低速彎，皆有利法拉利揚長補短，抗衡平治及紅牛，但車隊5月尾重開廠房，卻發現戰車先天缺憾，領隊賓洛圖更直言要砍掉重煉：「原先的設計不會達到我們的目標，因此我們開了新計劃，但不是全部都趕及本周出貨，要待（兩周後）匈牙利站才有完整更新。」他補充頭兩站仍要沿用季前測試的戰車出賽。

疫下難存齊節儉 威廉士幾近易手

法拉利場外與時競賽，部分私人車隊則要與疫下經濟危機角力。老牌車隊威廉士遭主贊助商解約，融資後基本上已落入車手拉迪菲的家族。麥拿侖亦要抵押戰車及廠房，領隊薩克布朗則指復賽密集，車隊在後備配件上便已花很多精神，新研發較少。哈斯亦指要「慳皮」，放棄試車，只能電腦模擬研發成果。唯一不受車壇貧富懸殊影響，有機會部分比賽爆冷的，只餘雷諾及近乎使用平治上季戰車的賽點。

如此形勢，今季有望變成紅牛挑戰平治的舞台，今次在奧地利更有主場之利，本田亦提供引擎更新，近兩年均在此奪標的韋斯塔本，直言2020年唯一目標，是打破咸美頓的連霸，成為總冠軍。兩屆世界冠軍夏健倫認為，這代表韋少將繼續寸步不讓，「其他車手經過長假，準備好接招嗎」？《天空體育》記者Ted Kravitz亦指紅牛在澳洲站時投票堅持比賽，相信背後原因是紅牛自信能「鏈」贏平治。

賽會限場內職員數

不設頒獎台慶祝

韋斯塔本或願在正賽冒更大風險，但因為維修限制，相信他在練習賽及排位賽還是要「就住」。賽點技術總監Andrew Green解釋：「在新防疫指引下，換引擎等繁複維修，可能要用雙倍時間，需重新制訂流程。」根據賽會指引，每支車隊只限80人進入賽車場，賽前在起點更只准40名工程人員，穿保護衣準備兩部車，過去人頭湧湧的情况將不復見。賽後亦不會使用頒獎台，由車手自行領獎。法拉利方面指，部分工序要遙距執行，但維修站換胎等料不受影響。