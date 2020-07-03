體壇快訊：歐協稱歐霸復賽不存Plan B

阿舒拉夫3.5億投國米

國際米蘭昨晚宣布，由皇家馬德里簽入過去兩季借往多蒙特的右閘阿舒拉夫，簽約5年；據報這名21歲摩洛哥國腳的轉會費為4千萬歐元（約3.5億港元），另有5百萬歐元追加條款。至於阿歷斯山齊士昨晨在意甲主場射入12碼，打破10個月入球荒，並交出兩個助攻，助國米以6：0大勝榜尾的布雷西亞，以64分續居第3，落後次席拉素4分。

池江勢10月復出戰大專賽

19歲日本隊游泳星將池江璃花子，暫定10月初在大專賽事復出，將是她去年初確診白血病後，相隔20個月首次重返賽場。此外，俄羅斯田徑總會繳交500萬美元（約3875萬港元）罰款的限期前日屆滿，但俄方稱無力支付，要求世界田聯延期。

韓22歲三鐵女將自殺身亡

韓國女子三項鐵人運動員崔淑賢，近日在釜山的宿舍中自殺，終年22歲。韓媒報道她生前長期受教練及年長隊友虐待，包括曾以她食蜜桃及飲汽水為由，強行迫使她絕食3日及施暴，但投訴未獲正視，當局正調查事件。