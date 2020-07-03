車路士遭絕殺 季內兩負韋斯咸 林伯批屢犯錯 難當爭標分子

首循環負韋斯咸0：1的車路士，昨仗藉韋利安在42分鐘以12碼開紀錄，卻被敵軍湯馬士蘇錫克扳平完上半場，再於51分鐘被米查利安東尼奧建功反超前。韋利安於72分鐘射入罰球追和2：2。車路士末段傾巢而出下輸反擊，「鎚仔幫」攻擊手耶莫蘭高在89分鐘射成3：2完場，賽後32戰得30分升上尾五（第16位），多尾三阿士東維拉3分；復賽後3戰首敗的車路士以54分續守第4，只多緊隨其後的曼聯及狼隊2分。

李城復賽3戰不勝 賽程不利保前四

車路士領隊林柏特說：「英超總有這種事情發生。我們控制戰局，但犯錯導致被對手傷害。我不滿此役所有失球。球隊落敗皆因未能撥亂反正，所以只能爭取前四，而非爭標。」

李斯特城開賽16分鐘內，被愛華頓的李察利臣及基菲爾施古臣破門落後，雖在51分鐘有伊恩拿祖「士哥」，終仍以1：2敗陣，復賽後2和1負，賽後續多車路士1分。李城主帥羅渣士坦言仍有爭取前四衝線的主導權。可是，李城餘下6仗對手包括阿仙奴、熱刺和曼聯，比隨後緊追的球隊都要難踢，故出席下季歐聯被看淡。

傳英超擬向下季升班馬繳費

此外，般尼茅夫主場以1：4慘負紐卡素後，與維拉同分但因得失球差跌落尾二，同落後尾四的屈福特1分。

至於爭奪英冠升班附加賽席位同樣激烈，打吡郡的34歲名將朗尼於18分鐘射入罰球，作客以1：0挫普雷斯頓升上第7，僅少可戰升班附加賽的第6名球隊卡迪夫城1分，而後者暫以6分落後第5的富咸。

另據英國《衛報》報道，由於新冠病毒疫情重創英超財政，下季升班的球隊需繳付800萬鎊（7760萬港元）。此舉已被質疑升班馬之前並沒在英超角逐，卻需支付入場費。

（英超消息）