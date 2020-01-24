美斯700球難阻巴塞失分 僅和馬體會無緣返榜首 內訌響爭標警號

美斯此仗先迫使客軍前鋒迪亞高哥斯達擺烏龍，但之後維達爾侵犯恩歷克卡拉斯高，令主場的巴塞被罰12碼。哥斯達首次操刀宴客，但球證判達史特根離開白界在先需重射，馬體會改由沙奧尼古斯主射得手扳平完半場。下半場出現兩個爭議12碼判決，客軍守將菲臘比蒙達里奧疑禁區外踢中尼爾遜施美度，美斯在50分鐘以一記笠射12碼，成為第7名職業生涯達700入球里程碑的球員。

兩度被罰極刑 球證再被質疑偏幫皇馬

根據統計，這名阿根廷隊球星在15年職業生涯724次上陣，第32次對馬體會破門，僅次西維爾的37次。惟馬體會於62分鐘，再由沙奧射入12碼扳平，犯規則是卡拉斯高與施美度極少接觸下，左腳「翹」右腳博得，令加泰媒體再質疑執法團隊偏幫皇馬。兩隊終2：2握手言和，巴塞未能重奪榜首，副隊長布斯基斯直認在西甲爭標陷於險境。

巴塞上周被切爾達逼和後，有傳媒指球員賽後當面質詢施迪安，不滿以基沙文換走蘇亞雷斯的決定，施迪安在此仗賽後承認，「派他落場難免影響球隊穩定」。對於傳媒質問基沙文補時才入替中場列基佩治，是否羞辱這名法國隊前鋒，施迪安說：「我不同意，但我能理解對這種級數的球員會感到難堪。我明天會跟他討論這事，但不會道歉。」

久保獻兩助攻 馬略卡大勝搶分護級

馬體會則四連勝斷纜，但仍排第3，領先同日贏波的西維爾兩分。護級分子馬略卡則踢出今季代表作，主場以5：1大勝切爾達，續排尾三，追至落後對方5分。19歲日本國腳中場久保建英，昨仗為主隊交出兩個助攻，《阿斯報》稱皇馬下季傾向將久保借到皇家蘇斯達，與另一借將馬田奧迪加特直接競爭。

皇馬明晨作客基達菲，有望趁對手近况一般，獲得復賽六連勝。西甲錦標亦勢成為施丹的教練生涯第11個冠軍，但46歲的他表示不以此為樂：「我不會教波多過20年，會更早退休，這份工作會累死人。」