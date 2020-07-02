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2020年7月2日星期四
辛尼勢離曼城投拜仁 抵慕尼黑體測 哥帥密謀重組
波基斯起孖 曼聯挫白禮頓15場不敗
女足韋婉婷闖歐成功 簽約阿爾巴尼亞班霸
費蘭度投東方披7號球衣
韋根申請破產保護 董事司徒文俊已返港
塘鵝3將確診 NBA爆疫恐再停擺
體壇快訊：中超7‧25開鑼 首階段分兩組
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美斯700球難阻巴塞失分 僅和馬體會無緣返榜首 內訌響爭標警號
C朗累積728球 祖雲奏捷續居首
德意升班馬違規慶祝捱批
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【明報專訊】（請看附圖）
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