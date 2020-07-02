辛尼勢離曼城投拜仁 抵慕尼黑體測 哥帥密謀重組

曼城vs.利物浦 - now611/621台 明晨03：15直播

辛尼去年已被指被曼城標價逾1億歐元，隨着這名德國隊翼鋒今季長期養傷，合約只剩一年及疫情令球市轉冷，傳媒廣泛報道，拜仁僅出價4900萬歐元（約4.25億港元），另加1100萬歐元（約9550萬港元）浮動獎金及一成再轉售收益作收購，仍獲曼城一方首肯。《The Athletic》報道指，辛尼昨晚抵慕尼黑體測，將簽下一紙5年合約。哥迪奧拿昨晚稱：「轉會仍未落實，但他想離開，將赴慕尼黑，我們祝他一切順利，亦感激他與我們共事多年。拜仁是一間頂級球會，他在那裏會更開心。」

曼城明晨主場列隊賀紅軍

曼城落後利物浦23分，在上周不敵車路士後宣告衛冕失敗，前景亦因為未來兩季被禁戰歐洲賽影響。報道指體育仲裁法庭將在本月13日公布上訴判決，或決定奇雲迪布尼、阿古路，甚至主帥哥迪奧拿等的去留，亦令球隊面臨重組。對於辛尼的離隊，《太陽報》指曼城會加入爭奪阿士東維拉中場基亞利殊。

另一邊廂，利物浦大部分球員的合約年期更長，班底更牢固。前鋒穆罕默德沙拿更希望長留紅軍：「我很享受這裏的環境，與其他地方很不同，喜歡及想留在這個地方。」他又稱球隊聯賽封王，終不用面對被問及在英超及歐聯冠軍之間的取捨，可以自豪地說兩者都擁有。

沙拿冀留紅軍 征曼城缺兩將

紅軍在盃賽全數出局，可專注破單季積分、勝仗等紀錄，明晨對曼城前亦將獲主隊列陣歡迎，但後衛祖爾麥迪比未及復操要收咧，與占士米拿一同缺陣；曼城亦有阿古路受傷及費蘭甸奴停賽。

熱刺及錫菲聯明晨亦會對陣，兩隊分別落後第5的曼聯7分及8分，爭逐下季歐聯資格不容有失。惟就算熱刺下季要轉戰歐霸，《電訊報》指亦無礙他們以約3500萬鎊（約3.35億港元），收購修咸頓中場賀積查治。

（英超消息）