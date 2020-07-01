絲佳布朗傷後再出發 11歲放眼東奧衝金 滑板女神童跌碰路逐夢

東奧延期一年，勢成英國隊歷來最年輕代表的「滑板天才少女」絲佳布朗，繼續積極備戰，但上月初練習時發生意外，由5米高台墮下，顱骨骨裂、多處骨折、心臟及肺部受創。爸爸代報平安時猶有餘悸，但小妮子一貫開朗地表示，只待身體痊癒，將更堅強地回歸。近日她回家休養，暫被禁踩滑板，但難阻好動個性，不時跳舞自娛。

首女板手凌空轉體720度

父母同為滑板發燒友，絲佳3歲起接觸滑板無師自通，多年來上網睇片自學。8歲時，她以歷來最年輕參賽者之姿出戰美國職業賽事，隔年獲首份職業合約，成全球最年輕職業板手。或有人質疑是靠「年輕」噱頭上位，但她是首個做出凌空轉體720度的女板手，以實力反擊質疑聲。

爸爸曾稱想把愛女護在棉絮中，絲佳的逐夢路亦由他全力護航，為免受累於名氣，曾推卻不少比賽和表演，甚至一度阻止她出戰東奧。擁雙重國籍的絲佳在日本出生及長大，當地板手實力超群，若肩負東道主身分，難免飽受壓力。英國滑板總會伸出橄欖枝，明言沒獎牌壓力，她才獲父母「開綠燈」征奧。

積極行善 勉同齡女生信自己

自小被男生輕視和嘲笑，令她對滑板更具使命感。小妮子近年四出比賽，把握機會到落後地區做義工，又和滑板生產商合作，拍賣自家設計的滑板，為貧窮兒童籌款。去年她在里約熱內盧世界賽首奪銅牌後，亦將獎金捐予當地扶貧組織。至於明年東奧，絲佳既為金牌，更為激勵同齡女生：「有時看到其他女孩不敢嘗試，希望我這個瘋狂的小朋友能證明年齡不是問題，她們會覺得『我也可以做到』。」

（體壇Heat Map）