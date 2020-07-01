艾法6.2億離巴塞投祖雲 取代華拿膺今夏標王

與比真歷換東家 基亞連尼保方續約1年

艾法美路及比真歷日前在意大利都靈體測，確定季尾互換東家。祖雲達斯以7200萬歐元（約6.2億港元）收購艾法美路，附1000萬歐元浮動條款，簽約5年。這名23歲巴西國腳取代以約6000萬歐元（約5.2億港元）加盟車路士的迪姆華拿，暫成今夏轉會窗最高身價球員。

與巴塞簽約4年的30歲波斯尼亞隊中場比真歷，轉會費則是6000萬歐元，另加500萬歐元表現獎金，亦有4億歐元（約34.7億港元）違約金。祖雲達斯同時賣出U23中場梅拉托尼至阿特蘭大，連同小將馬維迪迪及卡利辛尼將離隊，料可填補艾法美路與比真歷交易的差價。有報道指，球隊正斟介華倫西亞翼鋒費蘭托利斯，名宿派路則會回巢帶領青年軍。此外，祖雲達斯今晨意甲作客熱拿亞前，與基亞連尼及保方續約1年，後者明夏約滿時將43歲。

賓尼雲圖提前7輪篤定升班

此外，意甲明晨上演國際米蘭迎戰尾二的布雷西亞，主隊教練干地及後衛史堅尼亞停賽，而多蒙特的皇家馬德里借將守將阿舒拉夫，昨已抵達米蘭，料通過體測後以4000萬歐元（約3.5億港元）轉會費，簽約國米5年。另外，前年降落意乙的賓尼雲圖，昨晨1：0小勝斯塔比亞，提前7輪鎖定升班資格，未來7場只需1分，便足以封王。