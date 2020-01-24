港超新兵復賽再成疑 伍健促足總去信FIFA釋疑

足總上周三董事會後，總幹事袁文川稱獲FIFA授權延長自由身球員註冊期，但伍健昨引述，足總法律事務委員會主席指出，現無足夠證據顯示獲FIFA批准「特事特辦」，質疑足總相關人員是否再理解錯誤條文，「球會當然希望成事，但以目前信件和條文，不覺得這是可行，球隊或要做兩手準備」。

伍健又透露，出席球會經討論後，認為今季未舉行的3場盃賽決賽應跟從舊例，曾在盃賽上陣球員，不能為另一隊出戰，但晉身兩盃賽決賽的東方龍獅，昨未有出席會議。

來季增「超級外援」名額

至於來季港超外援名額，最終6票贊成、理文1票反對，通過改為「註六出五」，新增一名「超級外援」需曾在世界排名前50聯賽最少一季，或曾在世界排名前50的國家隊上陣，建議將於董事局審議。香港飛馬會長羅傑承認為，近年有質素的本地球員不足、入座率減少及疫情等因素，高質素的超級外援可為港超帶來新衝擊。

另東方宣布，「堅家軍」後衛馮慶燁及李家豪，以及慕沙和陳靜謙約滿離隊。