七欖系列賽港站取消 港隊失升班機會

45年來首度取消 日本隊挑戰賽封王

世界欖球總會昨日宣布，取消世界系列賽餘下英國倫敦站、法國巴黎站、新加坡站及香港站，令原定10月舉行的香港站45年來首度取消。下季香港站賽事暫定明年4月2日舉行，經香港欖球總會購買的門票可留用或選擇退款。賽會其後公布新西蘭隊獲系列賽冠軍，日本隊成挑戰賽盟主。

姚錦成嘆失望 如常訓練迎未知比賽

挑戰賽冠軍可奪下季世界系列賽資格，港隊一直以此及明夏東京奧運入場券為目標。在疫情前首兩站挑戰賽，港隊暫獲36分，只落後宿敵日本隊3分，原本有望挾前8位身分晉身淘汰賽，再於10月香港站終極戰主場爭取升班，惜失去鬥到最後的機會。

港隊華將姚錦成承認失望，但稱控制疫情更重要：「失望一定有，但取消賽事證明疫情未受控，眼見全球確診數字仍上升，這較賽事取消更令人傷心，希望盡快有疫苗的出現。」阿成在疫情期間創立抗疫品牌，他除忙於推廣產品，亦兼顧港隊訓練：「香港站取消不會打亂我們的計劃，現時仍在如常訓練，迎接未知的比賽。若賽季回歸，我們亦要多打熱身賽迎接大戰。」港隊早前在奧運亞洲區外圍賽敗予中國隊後，原定今年6月出戰東奧終極外圍賽，但賽事因東奧延期舉辦無期。