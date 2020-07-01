萊市確診急增 英超賽會或設中立場 李斯特城恐失主場之利

「狐狸兵」今季尚餘3場主場賽事，最近一仗將是周末對水晶宮。會方已去信政府查詢場地使用問題，《天空體育》指當局只延長現有防疫限制兩星期，不會收緊，李斯特城球員仍可駕車出入主場及訓練場，領隊羅渣士亦說：「暫時沒收到工作受影響，但我們可以靈活作出改變。」

羅渣士稱可靈活應變

英超行政總裁馬斯達斯昨出席下議院會議時，表示仍待當局指示，但不排除押後李城主場賽事，或改用中立場。他被問及腰斬賽季的可能性，甚至表示：「若疫情蔓延開去，這永遠有可能性（腰斬），我們正與政府密切聯繫，等候他們的指示，但有兩手準備。」

廠兵迎諾域治 傳無意簽施巴路斯

狐狸兵暫列英超第3位，但只領先車路士1分，較狼隊亦只有3分優勢。由於該隊是萊斯特唯一職業球隊，如要用中立場，比賽場地料要遷至其他地區。相對主場問題，李斯特城復賽後的狀態亦令人擔憂。他們早前英超兩連和，再在足總盃8強不敵車路士，明晨作客愛華頓。羅渣士認為近期創造機會不足，令射手占美華迪難發揮最佳效果。中場占士麥迪臣繼續上陣成疑，要以泰利文斯頂替，羅渣士希望這名比利時隊中場可在未來數季證明自己，但又稱正物色中前場球員。

阿仙奴明晨同一時間迎戰諾域治，有報道指足總盃絕殺錫菲聯的丹尼施巴路斯，不獲球會出價約3000萬鎊（約2.6億港元）買斷。醫療部門主管基斯摩根亦據報不續約，返回舊東家利物浦。車路士則會作客韋斯咸，預計譚美阿巴謙表現低迷，林柏特需續用老將基奧特。

（英超消息）