體壇快訊：劉國梁任WTT理事會主席

薩維利夫隔離期間外出

世界排名第7的德籍網球名將阿歷山大薩維利夫，早前參與爆發感染群組的亞德里亞慈善賽後，雖在檢測呈陰性，但表示會自我隔離。不過，他前日被拍到在夜總會跳舞，影片其後下架，但澳籍球手「壞孩子」基茲奧斯開腔炮轟行為自私，當事人未回應。

平治黑色戰車撐平權

世界一級方程式賽車（F1）周五在奧地利開鑼前，平治車隊昨公布新季戰車將改為全黑色，棄用經典「銀箭」設計，以聲援反種族歧視運動。該隊衛冕世界冠軍的「黑帝」咸美頓，續抨擊F1仍由白人主導，籲把握改革時機。

廣東CBA六連勝續居首

廣東東莞銀行昨在球星易建聯休戰下，有8將「上雙」，包括美籍外援域斯攻入全場最高23分，以126：98大勝天津先行者，在CBA復賽後取六連勝續居首，天津慘吞六連敗。此外，易建聯前晚挫福建潯興一仗，在常規賽累計4252個籃板刷新CBA紀錄。