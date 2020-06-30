14區議員晤足總談區隊發展 區會今議收回元朗會籍 大埔欠薪恐遭停籍失參賽資格

大埔及元朗等不同地區共14名區議員，聯同球迷組織「撐場大聯盟」，昨到足總總部與總幹事袁文川等人會面逾兩小時，討論區隊事宜，當中談及大埔球員欠薪。大埔職球員至今仍未收到3月部分薪金，據了解，拖欠薪金涉及45萬元，有職球員已向勞工處求助，指內地贊助商宏大環球未履行支薪，但宏大日前向個別傳媒發聲明，反指大埔單方面退出港超及亞協盃屬違約。

撤申區會撥款 被質疑避監察

大埔區議員胡耀昌透露，接獲大埔職球員代表求助，他已就欠薪向足總正式投訴，足總稱會跟進，「如欠薪持續，最終或影響大埔來季參賽（港甲）資格，甚至有機會暫停會籍。最壞情况可能要在法庭解決，大埔隨時破產，我們都不想由冠軍球隊變成破產球隊。」他說，已去信大埔會方出席下周二的區議會會議，交代財政狀况及欠薪問題等，並透露大埔在上周五撤回申請下季區會撥款，質疑此舉為了逃避監察。區會每年撥款大埔區隊延續會籍授權，包括約60萬元營運青訓。

飛馬下季落戶元朗區

大埔秘書長陳平昨向本報表示，大埔未能續戰職業聯賽是政府責任，認為區隊在現行香港職業足球環境難求存，「區隊是政策產物，不像南華等傳統球會，無金主就難有收入，即使沒有發生今季的事，大埔退出職業聯賽也是遲早問題。」另邊廂，元朗區議員張秀賢透露，會在今早的區議會提出取回元朗會籍授權以重組球會，「區隊承諾受區議會監測，但與現實有很大落差，我們曾就此去信元朗隊會長王威信，但4個月以來未獲回覆，退出港超都無通知區會，大家都忍夠。」他透露，香港飛馬來季將空降到元朗或天水圍作主場，部分元朗區議員願意協助，再商討日後的元朗隊，如何與飛馬有協同效益，「元朗球隊由丙組從頭開始，抹走球隊歷史，都是好的重新出發，對這地區足球發展可能更好」。