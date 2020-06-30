巴塞誓刺馬返榜首 美斯不滿戰術 施迪安帥位危

皇家馬德里昨晨西甲作客以1：0小勝包尾的愛斯賓奴，以2分優勢反壓巴塞隆拿重登榜首，惟後者明晨若主場挫陣容不整的馬德里體育會，亦可重當一哥。巴塞賽前傳出教練施迪安今夏勢被炒的消息，爭取三連霸再蒙陰影。

巴塞上輪西甲被切爾達逼和2：2後，據報以美斯為首的球員，不滿施迪安該仗以基沙文及艾法美路，分別入替蘇亞雷斯及超新星佩治，而美斯該仗飲水時間，全程沒理會助教艾達沙拉比亞，令盛傳與這名隊長不和的施迪安尷尬。更糟糕的是，連巴塞董事局也對近期成績有微言，傳施迪安今夏「冇得留低」。至於名宿沙維昨表示，渴望現在就執教巴塞。

巴塞明晨大戰馬體會有防中布斯基斯停賽後復出，基沙文則有望復任正選倒戈。而客軍馬體會是役有中場佐治高基和後衛史提芬沙域停賽，料由湯馬士林馬及菲臘比蒙達里奧頂上，而危險人物將是射手迪亞高哥斯達，他復賽後上陣5次貢獻入球助攻各二。

皇馬挫愛奴 兩分領巴塞

另外，皇馬昨藉賓施馬完半場前，後腳妙傳卡斯米路奠勝，以1：0挫由暫代教練魯費迪首次領軍的愛斯賓奴。皇馬及愛軍同是32戰分別得71和24分，後者已落後尾四切爾達10分。曾外闖曼聯的前中國隊前鋒董方卓，昨稱愛軍不適合武磊，並勸這名同胞前鋒應赴英國發展。另外，維拉利爾2：0擊退華倫西亞後升上第5，落後第4的西維爾3分。