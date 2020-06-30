曼城拆紐4強鬥廠 哥帥冀封王強勢戰歐聯 車仔曼聯爭入決賽

曼城上周中英超作客不敵車路士，宣布衛冕失敗，昨晨重整旗鼓，取得76%控球權與20次攻門4次中框，拋離4射1中的紐卡素。曼城先憑迪布尼在37分鐘射入12碼，史達寧於68分鐘「埋齋」，以兩球取勝，並與4強對手阿仙奴、車路士及曼聯，成為自1987年以來，一起在8強以作客身分過關的球隊。

曼城賽後在足智彩以1.6倍成為奪標熱門，隨後是4.5倍的車路士、5倍的曼聯和11倍的阿仙奴。「兵工廠」本月中英超曾吞作客曼城3蛋，近3季7次（6次英超和1次足總盃）碰曼城全敗，而且失20球只入2球。

迪布尼極刑開紀錄 史達寧奠勝

兩場4強戰將在7月18及19日上演，決賽日期是8月1日，若曼城殺入決賽，該隊6天後便會在歐聯復賽的16強次回合迎戰皇家馬德里，後者首回合主場負1：2。曼城早在3月已榮膺聯賽盃三連霸，主帥哥迪奧拿疑暗忖帶領球隊成為盃賽「三冠王」。他說：「我們仍需在兩項賽事爭標。碰皇馬前擁有最佳狀態會是好事，在足總盃封王是對皇馬的最佳備戰。」曼城下仗於周四迎戰英超盟主利物浦。

林柏特不滿小將鬥李城表現

此外，車路士昨晚雖以1：0淘汰李斯特城，但領隊林柏特不滿年輕球員表現，於下半場一口氣換走中場美臣蒙特、比利基莫亞及後衛列斯占士，「林伯」警告說：「這是一次學習經驗。我是可以換走更多人的。」惟他亦鼓勵小將們，稱他們「將是球隊的頂級球員，擁有頂級職業生涯」。