艾法抵意體測勢投祖雲 巴塞換比真歷 美斯不滿為錢棄新星

祖雲達斯主帥沙利近期屢傳因戰績不佳會在下季離隊，但組軍大計未有受阻，被指將被棄用的波斯尼亞國腳比真歷，成收購艾法美路籌碼，祖雲達斯同時需付額外1000萬歐元（約8694萬港元），以收購這名巴西國腳。

年薪6000萬 下季正式加盟

艾法美路昨晨在對切爾達一仗後備上陣，隨即轉抵都靈體測，不少球迷在球隊基地外守候。勢結束4年祖雲生涯的比真歷，由於疫情致航班取消，未能如期前往巴塞隆拿。巴塞方面因此派隊醫隨艾法美路到都靈，為比真歷體測。與此同時，西班牙傳媒指巴塞前鋒美斯不滿球隊為賺錢，放棄前途無可限量的艾法美路，轉而簽入對球隊作用不大的比真歷，再掀內訌傳聞。

儘管巴塞教練施迪安表明，仍希望艾法美路留效至季尾。惟兩軍需在今個財政年度完成交易，以符合歐洲足協的限制，料兩宗轉會將在明日的「死線」前落實。因合約不會即時生效，兩人將繼續留隊，直至8月戰畢歐聯，至下季方可為新東家上陣。

國米斥3.47億圖購阿舒拉夫

另一意甲勁旅國際米蘭據報亦擊敗多蒙特，將以4000萬歐元（約3.47億港元）收購摩洛哥國腳右後衛阿舒拉夫，但免費簽入烏拉圭隊前鋒卡雲尼有阻滯，有傳另一意甲球隊羅馬攔途截劫，獲得這名即將約滿巴黎聖日耳門離開法甲的星級射手。