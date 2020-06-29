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2020年6月29日星期一
車路士闖英足盃4強 巴克利建功挫李城 曼聯廠兵齊絕殺過關
打比郡挫雷丁爆衝突 兩將互毆被逐
屈福特兩將違防疫指引 安達格雷邀20人慶生受查
哥帥下仗列隊迎紅軍 拒談續約曼城 歐戰禁令成考量
林嘉緯明約滿 樂觀覓新東家
確診後現身公園打網球 帝王前鋒疑違NBA指引
體壇快訊：林書豪復勇轟26分
電視精選
艾法抵意體測勢投祖雲 巴塞換比真歷 美斯不滿為錢棄新星
拉素反勝紫百合 續向斑馬兵施壓
馬體會四連捷續居第3
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【明報專訊】（請看附圖）
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