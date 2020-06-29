哥帥下仗列隊迎紅軍 拒談續約曼城 歐戰禁令成考量

利物浦提前封王後首仗，是周五作客衛冕失敗的曼城。哥帥表示麾下賽前將列隊歡迎紅軍，因為對方實至名歸。被問及和曼城只餘12個月合約，哥帥表示：「我不會想得太遠，只着眼今日。」據報哥帥的主要考量，是曼城因違反歐洲足協的財政公平競技條例（FFP），被禁出戰未來兩季歐洲賽，正等候上訴結果。

至於紅軍上周五奪冠後，左閘安德魯羅拔臣笑稱想用啤酒收賣高普，以申請多放幾天假，但一班球員前日已復操。穆罕默德沙拿承認繼上季蟬聯英超金靴獎，希望再下一城三奪獎項；他現以17球與奧巴美揚並列次席，落後李斯特城射手占美華迪兩球。

名勝起火 利迷被控刑毁

利物浦首奪英超，連日來有球迷上街狂歡，球會、利市政府及警方發表聯合聲明，呼籲球迷留家慶祝。英媒昨日則報道，一名19歲球迷被控刑事毀壞。他涉嫌在利物浦奪冠翌日，放煙花引致名勝皇家利物大廈起火，另有15人因擾亂公共秩序等被捕。

新冠病毒疫情延期的勝利巡遊，英媒指若當地沒有第二波疫情，最快可在9月新季開鑼時補辦，亦有望重新開放球賽予小量球迷。