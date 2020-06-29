車路士闖英足盃4強 巴克利建功挫李城 曼聯廠兵齊絕殺過關

車路士今仗早段多次後場誤傳，持續受壓，但因主場的李斯特城缺少主力占士麥迪臣，仍守住半場，再在易邊後連換3人扭轉形勢。入替的巴克里63分鐘入楔，撞入傳中為「藍戰士」一箭定江山。圍繞車路士與李斯特城左後衛芝維爾的轉會風波，近日有新進展。李斯特城的引援首選達利亞費高，已獲荷甲勁旅阿積士教練坦夏格放行，唯一問題是阿仙奴亦想得到這名阿根廷國腳後防。

施巴路斯奠勝 阿迪達滿意表現

阿仙奴則是另一支晉級足總盃4強的首都球隊，他們作客憑尼高拉斯比比射入12碼領先半場。主場的錫菲聯兩次越位，被視像裁判（VAR）判食詐糊後，曾在87分鐘憑麥哥迪克近門扳平，但補時階段後防失神，遭丹尼施巴路斯殺入禁區，窄角度射入2：1的奠勝球。兵工廠贏波的代價，是減薪續約不久的守將大衛雷斯下半場足踝受傷離場。

阿仙奴教練阿迪達滿意使用小將下，仍然打出戰術，希望完成復賽連續4場作客後，本周回師主場對諾域治時有好表現，又認為改革漸見成果：「這是困難的階段，熄火、撻着、再熄、再着，但我們總會掌握得到。我很相信這一點，只是需要一些時間。」

馬古尼加時建功 蘇帥拒談辛祖

曼聯亦憑恩哈路先開紀錄，再有哈利馬古尼118分鐘補中，作客2：1絕殺加時10人應戰的諾域治，同樣第30次殺入足總盃4強。不過，馬古尼覺得球隊行軍緩慢，進攻過於集中於中路，需要再檢討。領隊蘇斯克查則避談收購多蒙特翼鋒查頓辛祖的機會：「我數學不錯，但這個問題答不了。如果體育及經濟角度都合理的話，我們都會嘗試，但做不了任何承諾。」多蒙特方面表明，不會因疫情而減價出售辛祖。

另外，英媒報道指，萊斯特近日有新一輪新冠病毒肺炎疫情爆發，如情况持續，李斯特城或需移師中立場完成今季餘下主場賽事。