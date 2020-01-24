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2020年6月28日星期日
利迷疫下狂歡 警頒驅散令 徹夜慶祝封王 煙花直飛名勝
紅軍季後棄拉爾拉拿基尼等8將
港球迷會笑中帶淚 取消巡遊防疫 「捧盃都救心先係利物浦」
見證愛隊封王 港超利迷解心結
羅渣士冀破宿命 誓率李城足總盃挫車入4強
德甲煞科 羅拔仔膺神射手兼今季最佳 慕遜加柏趕上歐聯尾班車
36歲洛賓復出 返荷甲母會格羅寧根
巴塞5年作客不勝切爾達
C朗傳射居功 祖雲大勝萊切
洛杉磯雙雄復賽首日交鋒
北京吞敗 林書豪取9分創CBA個人新低
佐高域教練染疫 慈善賽群組第10人
體壇快訊：日乙重開 愛媛德島演入球騷
SUN周日足球直播
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【明報專訊】（請看附圖）
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