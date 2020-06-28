德甲煞科 羅拔仔膺神射手兼今季最佳 慕遜加柏趕上歐聯尾班車

慕遜加柏由中場莊拿斯荷夫曼及鋒將比列安保路各入一球，鎖定2：1勝局。少慕軍2分的利華古遜，則由前鋒禾蘭甫開賽2分鐘建功，以1：0挫緬恩斯，只能與第6的賀芬咸出席下季歐霸。

不來梅爆冷大捷 轉戰護級附加賽

至於整季主場成績低迷的雲達不來梅，在謝幕戰以6：1大破客軍科隆，賽後以1分優勢反壓篤定降班的杜塞爾多夫，升上尾三，將與暫排德乙第3的海登咸或少1分的漢堡，踢護級附加賽。德乙今晚煞科，海登咸將作客篤定升班的冠軍球隊比勒費爾德，漢堡則迎戰下游的辛特侯遜，領前海登咸3分的次席史特加，若在主場對達斯泰特不敗便可重返德甲。

拜仁作客禾夫斯堡方面，湯馬士梅拿開賽4分鐘便傳予京士利高文打開紀錄，以破紀錄21次成為德甲「助攻王」。拜仁其後再憑中場米高古辛斯、前鋒羅拔利雲度夫斯基及梅拿破門，作客以4：0大勝下半場少踢1人的禾夫斯堡，將聯賽連續不敗場數則增至20場（19勝1和）。

冠軍拜仁大勝完季 梅拿破助攻紀錄

31歲的羅拔仔賽前繼2016/17年球季後，再次當選德甲最佳球員。他今季獨取個人新高的34球，曾破紀錄連續11場建功，令他連續3季成為神射手，累計五度榮膺最佳射手。連同效力多蒙特在內，他已累計入236球，在總射手榜僅次兩名前西德隊名宿梅拿和菲沙。

是次德甲最佳選舉的亞軍及季軍得主，分別是多蒙特翼鋒查頓辛祖及利華古遜中場夏維斯；拜仁新星艾方素戴維斯則膺最佳年輕球員。