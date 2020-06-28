港球迷會笑中帶淚 取消巡遊防疫 「捧盃都救心先係利物浦」

因疫情小型聚餐慶祝

香港利迷苦候多年，終可在波衫熨上英超金章，但球迷會顧及防疫，只以小型聚餐慶祝，巴士巡遊亦告吹，Mino改以Lego親自設計紅軍巴士補數。上季慘成「97分亞軍」，今季戰至3月捧盃在望，豈料「救心」因疫情再派上用場，Mino嘆道：「誰不想無風無浪，為何利物浦總是跌跌撞撞？但這麼多年，每次捧盃都攞你命，接受吧。」問到成為利迷的得着，Mino不假思索答道：「心臟強大！相信每個利迷都認同。」他又稱被「抽水」多年，更明白謙卑之道，順遂時切忌囂張：「像大衛雷斯近來被取笑，令我想起羅渣士上任時的利物浦。自己是過來人，只是今季捱出頭，感覺很不實在。」

當利迷慣被抽水 更懂謙卑之道

香港利物浦官方球迷會於1999年成立，2003年獲紅軍官方認可，過去會員近千，直至2017年球隊訪港，帶動數百港人入會。新王登基未知會否造就第二波熱潮，但Mino因公事曾招待多支訪港外隊，認為紅軍球員較為態度親切，甚得港人歡心：「有些球星簽名只撩幾筆，不簽全名，利物浦球員普遍不會，可能高普教落，球迷是米飯班主。沙迪奧文尼、洛夫雲等外援最好，常主動接觸球迷，英格蘭本土球員較冷淡。」