利迷疫下狂歡 警頒驅散令 徹夜慶祝封王 煙花直飛名勝

紅軍球迷昨繼續在利市慶祝奪冠，但對當地治安造成影響，有人向名勝皇家利物大廈燃點煙火，陽台一度起火，消防員到場撲救，亦有人向警員扔玻璃樽。警方前日以「破壞公眾秩序」為由拘補10人後，未再公布被捕人數。英國社交距離指引未除，警方呼籲球迷勿聚集不果，昨針對市中心範圍頒布「驅散令」，容許警員驅散兩人以上的群組，即時生效至當地時間今日。

高普:續拚盡求進

利物浦會方發聲明，指聚集的數千球迷罔顧公共衛生，行為不可接受，重申目前以防疫為重，又安撫球迷一旦疫情過去，將補辦勝利巡遊。利市市長亦擔心爆發第二波疫情，形容球迷過分陶醉，甚至出現反社會行為。

英格蘭足總昨日則證實下月18日頒獎，當日為利物浦今季最後一次主場，將迎戰車路士；比賽續閉門舉行，賽會正研究加強捧盃氣氛的方案。高普領紅軍破英超無冕宿命，承認自從拋開歷史包袱，而球隊累積19次英格蘭頂級聯賽冠軍，逼近死敵曼聯的20次，高普表示：「我們不會停步，不停步並不代表會贏盡一切，但我們會拼盡所有求進。」

紅軍下月18日正式捧盃

利物浦奪冠繼續成為球壇焦點，上代主帥「國王」杜格利殊透露獲費格遜發短訊道賀，為昔日敵對關係泯恩仇，他感慨道：「我們都是老一輩，每逢季尾都會寫信祝賀對手，是莫大榮耀。」至於曾為利物浦掛帥、先後與聯賽冠軍擦身而過的蘇亞雷斯及費蘭度托利斯亦恭賀舊東家，「阿蘇」盛讚好友佐敦軒達臣是紅軍歷來最佳隊長之一。