德甲煞科 歐戰護級追逐戰 利華慕軍分途爭闖歐聯

德甲榜首的拜仁慕尼黑及次席的多蒙特篤定出席下季歐聯，第3位的RB萊比錫暫多慕遜加柏1分，就算作客負奧格斯堡，被主場挫哈化柏林的慕軍以2分反壓，而利華古遜即使挫緬恩斯，亦只能追至與萊比錫同分，而後者目前得失球差遠勝利華，故至少能以殿軍衝線。

利華參戰歐聯荊棘滿途外，21歲的夏維斯很可能迎來在該會的告別戰，他今季在各項賽事獨取16球和貢獻8次助攻，據報已獲拜仁、車路士及皇家馬德里追獵，會方也承認他或在今夏便離隊。如無意外，身價達8300萬歐元（7.2億港元）的夏維斯，最後一次代表利華上陣，應會是7月4日在德國盃決戰拜仁。

利華新星夏維斯勢演告別戰

利華中場拿迪安阿美利賽前憧憬迎戰緬恩斯：「周六之戰的唯一目標是主場勝出。希望己隊早段領前，這可給予慕遜加柏壓力。」利華及緬恩斯此役分別有後衛德高域及中場保爾迪斯停賽。慕遜加柏作客哈化柏林有同入10球、共交出18個助攻的前鋒馬古斯杜林及柏利亞因傷避戰，令入球重責落在入9球的史甸度身上，好消息是哈化有守將盧卡斯古隆達停賽外，還有6名「十字軍」。

不來梅護級被動 迎科隆需必勝

同日焦點賽事尾二雲達不來梅迎戰科隆非勝不可，更需寄望同時間比賽的尾三球隊杜塞爾多夫作客敗走柏林聯，才可以1分反超前，避過直接降班厄運，但仍需與德乙第3名球隊踢留班附加賽。惟留在德甲最長時間的不來梅，今季德甲主場錄得16戰1勝3和12負入9球失35球的劣績。

杜軍在復賽後8戰僅曾負拜仁和多蒙特，有望趁柏林聯有隊中最佳射手施巴斯坦安達臣停賽，力保不敗。