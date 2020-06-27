高普居功至偉 戰術大兜亂成就首冠

四二三一陣式破老鼠拉龜毛病

老套講句，沒有從天而降的英雄，只有挺身而出的凡人，就算這裏說的高普，代表的也非個人，而是龐大的指揮及支援團隊。先別談擬定球會及球隊發展方針、為轉會買賣拍板的最高層，直接看看高普的兩名副手。Krawietz及其分析隊伍，主要職責為改進球員技術，以及臨場desicion-making更快狠準；Lijnders因具備紅軍青訓教頭背景，既有助高普跟醫療、營養等內部科研部門溝通，更是主帥身後的戰術大腦。

終於講到重點，紅軍今季有何勝過往年？論軍容，僅原班人馬去蕪存菁，若謂季中來投的南野拓實及傷癒的Ox屬關鍵，實在勉強，且傷兵停賽人次不特別少。既然如此，便只好循戰術方向摸索。其中一個大框架已於季初及季中文章論及，乃提高兩閘（尤其是TAA）助攻回報率，減少暴露空位並節省體力，成奪冠門檻愈來愈高的長途賽成敗關鍵。可是單憑這框架調整尚未夠。少了攻到㷫烚烚的娛樂性，多了經濟實惠的平淡贏或悶住贏，講到尾，都係要贏才有用。

紅軍久遭詬病面對大巴老鼠拉龜，去到上季引入四二三一、穆罕默德沙拿打中鋒、邊鋒更有效入楔half-space及走盲眼位等不同嘗試，跟兩閘助攻產生協同效應，「病情」得以大幅緩解，建基於今季基本痊癒，歇冬後不久被屈福特破金身屬偶然，實際上整體變化更多、更難預測捉摸，四三三、四四二、真九假九，不一而足。單睇怎用佐敦軒達臣便很有趣，而更經典例子為周中大炒水晶宮的本季代表作。

麾下功能廣泛 調動媲美費格遜

依據一般賽前或比賽中的想像，遇水晶宮龜縮，高普理應用軒達臣打防中、雙中堅逗住就夠，卻偏偏估錯。軒達臣（及左邊的韋拿杜姆）做八號，可後上、走入half-space、拉邊製造overload、退後讓二閘推前；進攻時仍有三人墮後，目的卻是增加傳球選擇和確保線路暢通，而第三人更是任意配搭，有二閘、有中場、有沙拿！這種頻繁兜亂，固然可令對手混淆失隊形，但也可反噬自己，講求操練苦功及默契，亦有賴球員功能廣泛。像軒達臣、Ox、占士米拿等，永不屬單天保至尊的巨星，卻不可或缺，一如當年費格遜把眾多通天佬倌role player運用得出神入化。

頂尖教頭總能不斷進化，費Sir如是，高普亦如是。回望在多蒙特倚重Gegenpressing及反擊，去季練就遇神殺神氣勢，今季更似學懂大巧若拙的真諦。又問建立王朝？習慣小眾思考，或曰包拗頸的柏高，卻覺得紅軍、曼城跟車路士及曼聯的距離將大大拉近。理由？賣個關子，遲吓有機會再討論。

文：蘇柏高