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2020年6月27日星期六
苦候30年 紅軍終圓夢
紅軍首奪英超四大關鍵戰
高普居功至偉 戰術大兜亂成就首冠
德甲汲教訓 高普留主力免後患
利物浦英超封王 數說利物浦封王路
兩「小槍手」各建一功 阿仙奴挫修咸頓復賽開齋
德甲煞科 歐戰護級追逐戰 利華慕軍分途爭闖歐聯
43歲飛人卡達退役 鷹隊無緣復賽 22年球員生涯告終
巴塞作客料輪換 法迪有望上陣
足總呈交新五年計劃 民政局籲改善管治架構
體壇快訊：東方主帥白蘭特離任
SAT周六足球直播
紅軍首奪英超四大關鍵戰
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【明報專訊】（請看附圖）
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苦候30年 紅軍終圓夢
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高普居功至偉 戰術大兜亂成就首冠
德甲汲教訓 高普留主力免後患
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德甲煞科 歐戰護級追逐戰 利華慕軍分途爭闖歐聯
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