苦候30年 紅軍終圓夢

榜首的利物浦大拋離衛冕的曼城，昨晨「雙藍會」成紅軍封王關鍵。藍月不容有失下卻缺少受傷的射手阿古路，面對車路士更兩次防守嚴重犯錯，被基斯甸普列錫及韋利安各入一球，以1：2敗陣，因剩餘7輪續落後23分，衛冕失敗。車路士續保第4，領先曼聯及狼隊5分。

藉曼城告負 提早7輪首奪英超

儘管高普早前稱觀看雙藍會只為備戰下周對曼城的聯賽，但他承認情難自禁：「疫情仍未完結，我知道有很多人的生活困苦，但現在，我們不會掩蓋這份喜悅。今日也是屬於球迷的。」高普亦呼籲球迷留家，但超過2000人無視社交距離限制，昨在利物浦主場晏菲路球場外聚集，大放煙花。

利物浦對上一次贏得頂級聯賽已是1989/90球季，其時聯賽仍命名為英甲，今次成為第7支贏得英超冠軍的球隊，全隊歡喜若狂，華基爾雲迪積克接受視像訪問時有隊友「亂入」起哄，阿歷山大阿諾特更疑在鏡頭前醉酒。

高普感謝前人種樹 哥帥誓捲土重來

經過30年等待，高普稱冠軍除了是現時球隊上下的努力，亦要感謝前人種樹：「前帥杜格利殊對我們的支持，超乎我想像，他等待這刻30年。我只是在這裏4年半，但這仍是得來不易的成就。我亦要向謝拉特致敬，麾下都以你為榜樣，令我更容易去鼓勵他們。」效力球隊10年的隊長佐敦軒達臣盛讚高普主政後，完全獲取職球員歡心及信任，超越所有前任領隊。

曼城領隊哥迪奧拿承認優勝劣敗，大方恭賀利物浦封王，並談到下季變成「挑戰者」，目標將是收窄與紅軍實力上差距：「我們必須要謙遜，保持一種想法是『不可能永遠都是長勝將軍』。」他承認，前隊長高柏尼今季離隊，拿樸迪亦長期休戰，後防兵源出現問題，加上近季多次贏得錦標，對勝利的執著顯然不及紅軍。曼城今季31仗失33球，上季只失23球；前場最近有射手阿古路受傷，利萊辛尼也受轉會問題困擾，也是「藍月」未能保持水準的原因。

此外，千計利物浦球迷在疫情下更無視警告上街，在晏菲路球場外忘形慶祝。而當地警方其後以破壞公眾秩序為由，拘捕10人。警方發言人亦發聲明，恭喜利物浦奪冠，並呼籲當地民眾克制，興奮之餘勿忘守法。