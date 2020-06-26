徐宏傑隨富力搶閘復操 離中甲返港超 先爭正選再謀外流

富力與梅州客家早前達成交易，互換港腳梁諾恆及徐宏傑，雖然仍未正式公布，但梁諾恆已替梅州於友賽上陣，徐宏傑昨早亦首隨新東家操練。據指徐宏傑將與富力簽約兩年，披2號球衣。相隔兩年半重返港超，傑仔期望貢獻更多：「當年踢流浪會怯場，現在希望做得更多，在爭冠球會爭正選和錦標。未來太遠的事沒多想，這兩年先在新球隊做好本分，很多事要先做好，才會有其他機會。」

富力主教練楊正光說，昨日是疫情後首次重返球場操練，16名參與的球員表現雀躍。迪布利及基奧雲尼等戰將未歸隊，昨只安排搶球及緩步跑等熱身練習。他認為，徐宏傑經過在梅州逾兩年鍛煉，表現成熟不少，承認球員總想向前看，但相信對方已收拾心情，準備好重返港超。

白鶴離隊返鄉 杜度林恩許加盟

富力除了林嘉緯及羅港威離隊，楊正光透露，36歲前港足中場白鶴已返回祖家河北，任當地球隊青年軍助教，並確認前和富大埔中堅杜度及前傑志中場林恩許來投，預計在下月初報到，林恩許昨亦於社交網宣布離開效力4年半的傑志。今季港超將於8月22日重開，香港足球總會日前稱，獲國際足協放寬失業及約滿球員註冊期，楊正光稱，若徐宏傑及杜度未能參與復賽，同時梁諾恆已離隊，對後防兵源勢有影響，但已有兩手準備。

另邊廂，香港女足代表韋婉婷正於阿爾巴尼亞聯賽試腳，繼日前首為當地班霸維拉斯尼亞（KF Vllaznia）上陣，前日第二次落場更開齋，個人梅開二度兼交出助攻，協助球隊以21：0狂數Dajti，賽後14戰全勝續高踞榜首，領先次席Apolonia8分，尚餘4輪下，聯賽七連霸在望。

韋婉婷阿國開齋 起孖領軍大捷

這名原效力公民女子隊的27歲中場，已在當地近一周，將於下周三續爭取上陣，以表現換一紙正式簽約，繼續留在當地效力，從而再向下季女子歐聯舞台進發。