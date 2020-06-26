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2020年6月26日星期五
法賓奴金球搶鏡 紅軍大勝等捧盃 傷癒轟世界波 攻守兼備證防中地位
馬迪爾戴帽 後費格遜時代首人
列斯聯看台現紙板拉登
皇馬返榜首 拉莫斯入罰球續寫紀錄
拉素國米失分 祖雲重奪意甲爭標主動權
慈善賽爆疫掀罵戰 佐高域父被批卸責
帝王復賽前3將確診 謝巴利柏加證染疫
電視精選
徐宏傑隨富力搶閘復操 離中甲返港超 先爭正選再謀外流
柏林馬拉松取消 保留跑手資格
體壇快訊：前巴塞中堅馬菲奧掛靴
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【明報專訊】（請看附圖）
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