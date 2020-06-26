法賓奴金球搶鏡 紅軍大勝等捧盃 傷癒轟世界波 攻守兼備證防中地位

水晶宮賽前雖四連勝兼不失一球，但主將韋費特沙夏熱身時受傷，表現大打折扣，成為統計公司Opta有紀錄以來，首支英超隊全場未曾在對方禁區觸球。紅軍亦因此不怕大舉進攻，先由阿歷山大阿諾特23分鐘罰球領先，法賓奴其後長傳助攻穆罕默德沙拿拉開紀錄，法賓奴則在55分鐘離門30碼，轟出飛箭般的遠柱世界波，加上沙迪奧文尼69分鐘埋齋，助利物浦大勝4：0。

沙拿復出建功 4:0碎晶

在這場大勝中，主角意外是26歲防守中場法賓奴。他去年被領隊高普及副隊長占士米拿冠以花名「Dyson（風筒及吸塵機品牌）」，意即掃走來球如吸塵機般一塵不染。他是役第50次在英超上陣，首次單場貢獻助攻兼入球，獲《利物浦迴聲報》予全場最高的9分評分，認為他徹底擺脫年初足踝傷後的低迷狀態。《每日鏡報》亦讚揚這名巴西隊國腳：「這名前摩納哥中場重奪控球、對傳球突破防守、入球的觸覺及不同位置的適應能力，都令他成為高普麾下最佳中場。」

高普為備戰對曼城觀看雙藍會

利物浦積分上大拋離次席的曼城，球員賽後似準備慶祝首奪英超，此仗正選復出的穆罕默德沙拿形容，「利物浦是時候捧起英超獎盃」。領隊高普則表示，仍會觀看今晨的車路士迎戰曼城大戰，但強調是為下仗做功課：「我們之後都會對上這兩隊，所以有很多值得看的原因。至於賽果……我們影響不到，所以我也沒興趣。」而紅軍作客曼城一戰，昨日落實維持在阿提哈德球場舉行，而非移師中立場，正合高普心意，因為他稱紅軍不想匆忙安排交通及住宿。另外，曼城射手阿古路證實膝部手術成功。

另外，利物浦同市球隊愛華頓，昨憑後衛米克堅尼下半場頭槌奠勝，作客小勝諾域治，令對方續排榜尾。尾二的阿士東維拉則作客1：1逼和紐卡素，追至與韋斯咸及般尼茅夫同分，3隊得失球差只差4球。