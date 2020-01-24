足總稱FIFA准新兵復賽 獲授權「特事特辦」 延長失業球員註冊期

港超球季因疫情在3月底暫停，上周有球會批評足總翻譯指引出錯，擔心新簽約球員難在復賽上陣。足總主席貝鈞奇當時稱，將向FIFA爭取「特事特辦」。

總幹事袁文川昨日出席董事會後，表示已向FIFA表明港超情况，獲授權重新制訂無職業合約球員加盟新球隊的註冊期：「FIFA對延伸註冊期沒有限制，由總會決定。我們之前將期限定在第2個轉會窗完結後兩個月（即3月尾），今次FIFA白紙黑字寫明授權及同意我們的要求，容許足總延伸註冊期。」

與FIFA釋例存異

港超料在8月22日復賽，9月底完季。袁文川稱，註冊期重開時間由FIFA決定，預計是復賽前一至兩周。參與復賽的6支球隊，需提供相關球員的職業合約，合約期只到今季完結。然而，對於這類球員的定義，袁文川所指的與FIFA條文有出入，例如他指相關球員加入球會時，本身應沒有其他合約，FIFA條文則寫道，球員需在上一個轉會窗截止日完約（港超為1月29日）。換言之，冠忠南區新簽入的佐佐木周、史提芬彭利拿、理文的中村祐人及曾錦濤，以及愉園的米基爾及曾至孝等新兵，仍可能不符為新球會復賽的資格。

袁文川或任署理CEO

足總五年計劃交民政局

足總昨日亦通過下一個五年策略計劃的撥款申請書，將轉交民政事務局足球專責小組，會方表示不需立法會審議撥款。袁文川稱，在獲撥款前的真空期，會保留現有員工，亦會盡快檢討審計報告建議，盼今年公布更清晰的會議規程及架構，加強約束力。據悉，董事會同時表決由袁文川出任署理行政總裁，填補溫達倫離職的空缺。足總亦接納晉峰參加下季港超，但不排除下季只得9隊參賽。至於下季外援「註六出五」建議，因對「頂級外援」一項細節有修改，據悉足總下周一與港超球會開會時，才會再投票表決。