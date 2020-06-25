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2020年6月25日星期四
阿古路收咧 曼城難拆車 求勝阻紅軍封王 為盃賽需輪換
卡尼英超200球入史冊 領熱刺返勝軌
華迪妻控朗尼妻社交網誹謗
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巴塞小勝 美斯交助攻慶生
日職獎金減半助財困球會
足壇快遞：拿玻里輕取維羅納續排第6
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足總稱FIFA准新兵復賽 獲授權「特事特辦」 延長失業球員註冊期
澳洲奧委會主席改口撐辦2032奧運
體壇快訊：新疆負北京 連勝斷纜
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【明報專訊】（請看附圖）
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